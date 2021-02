Bolsonaro é chamado de "genocida" em sessão de abertura do ano legislativo (vídeo)

Após a execução do Hino Nacional, deputados de oposição gritaram "fascista", "genocida" e "racista" a Jair Bolsonaro que participou da sessão solene para marcar a abertura do ano legislativo edit

247 - O Congresso Nacional realiza nesta quarta-feira (3) uma sessão solene para marcar a abertura do ano legislativo. Na cerimônia conduzida pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que também comanda o Senado, após a execução do Hino Nacional, deputados de oposição gritaram "fascista" , "genocida" e "racista" a Jair Bolsonaro.

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) tentou contar a manifestação dos parlamentares e conclamento o que chamou de "pacificação" do país.

Em seguida foi passada a palavra para Bolsonaro que em tom irônico se dirigiu aos parlamentares da oposição: "nos vemos em 2022". Os parlamentares bolsonaristas gritaram "mito".

A cerimônia conta ainda com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-AL); o procurador-geral, Augusto Aras, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, além do presidente da República, Jair Bolsonaro.o presidente.

[AGORA] Presidente é chamado de genocida e fascista na Sessão de abertura dos trabalhos do Congresso. pic.twitter.com/F4wJXd0Vit February 3, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais