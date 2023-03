Bolsonaro é confirmado em evento sobre meio ambiente nos EUA um dia após marcar data para retornar ao Brasil

Jair Bolsonaro havia dito que pretendia retornar ao Brasil no dia 29 de março, véspera do seminário sobre meio ambiente e sustentabilidade em que teve a participação confirmada edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) teve a participação confirmada em um seminário sobre meio ambiente e sustentabilidade que será realizado na Flórida (EUA) no dia 30 de março, um dia após a data anunciada pelo ex-mandatário para o seu retorno ao Brasil.

"Venha participar do seminário sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro", diz o convite, de acordo com o jornal O Globo. O evento, organizado pela consultoria ambiental paulista Geoflorestas,será realizado em uma faculdade particular cristã localizada na cidade de Deerfield Beach.

Na terça-feira (14), Bolsonaro disse que poderia deixar os Estados Unidos e retornar ao Brasil no dia 29 de março, após “estudar a situação” no Brasil.” Eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 deste mês. Sete dias antes a gente estuda a situação: como está o Brasil, como estão os contatos aqui", disse na ocasião.

Bolsonaro viajou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, um dia antes do término do seu mandato à frente do Executivo Federal. Ele vem sendo aconselhado por aliados a postergar seu retorno ao Brasil em função dos diversos inquéritos em que ele aparece como investigado.

O governo Bolsonaro foi criticado em função do aumento recorde do desmatamento e do desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental ao longo de sua gestão.

