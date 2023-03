Bolsonaro é denunciado na ONU por falta de transparência durante a pandemia e por uso de tecnologia de espionagem

Denúncia foi feita pelas ONGs Conectas, Artigo 19, Data Privacy Brasil e Transparência Internacional Brasil durante a 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) foi denunciado na Organização das Nações Unidas (ONU) pela falta de transparência na coleta de dados durante a pandemia de Covid-19 e pela utilização ilegal de um software de espionagem.

Segundo o Metrópoles, a denúncia contra Bolsonaro foi feita no mesmo dia em que foi revelado que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) fez uso de uma tecnologia israelense para monitorar e localizar em tempo real cidadãos brasileiros em todo o território nacional.

A denúncia foi feita pelas ONGs Conectas, Artigo 19, Data Privacy Brasil e Transparência Internacional Brasil durante a 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Segundo a reportagem, as organizações solicitaram que a ONU questione o Brasil sobre as denúncias referentes à coleta de dados ao longo da pandemia de Covid-19 e sobre o uso da tecnologia como instrumento de espionagem e vigilância.

“Também nos preocupa, para além da questão específica da pandemia, o aumento em relação a gastos governamentais em diferentes órgãos e instâncias federativas, com destaque ao campo de segurança pública e inteligência estatal. Tais gastos foram centralizados na aquisição de equipamentos de hacking e softwares espiões, violando os direitos de liberdade de expressão, associação, privacidade e intimidade”, disse a representante da Conectas, de acordo com reportagem.

