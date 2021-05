‘Bolsonaro é garganta e esconde na agressividade sua covardia’, diz Franklin Martins

Para o ex-ministro, o chefe do governo federal é “inseguro” e “covarde” e se utiliza de xingamentos e calúnias contra adversários para se equilibrar. A CPI da Covid, segundo Martins, é um dos motivos que faz Bolsonaro partir para o ataque, como reação à ameaça que representa a investigação no Senado. Assista na TV 247 edit

247 - O ex-ministro Franklin Martins, em entrevista à TV 247, afirmou que Jair Bolsonaro é “inseguro” e “covarde” e que, para esconder isto, se utiliza da agressividade contra adversários políticos.

“A valentia do Bolsonaro só vai até a garganta. Isso é a perfeita definição do Bolsonaro. Bolsonaro é um homem inseguro, covarde e que só se equilibra na agressão para esconder a covardia que ele mesmo sabe que ele tem. É uma coisa complexa. Depois que saiu a pesquisa do Datafolha, depois que começou a CPI, o Bolsonaro não passa um dia sem xingamentos e calúnias, por exemplo, contra o Lula”, disse.

A CPI da Covid, citada por Martins, “está dando elementos que comprovam aquilo que a percepção da maioria da população já tinha, ou seja, que Bolsonaro foi um desastre na condução da crise sanitária, o negacionismo dele produziu milhares de mortes, recusou vacina, o tempo todo produziu situações das quais a conta quem está pagando é o povo. Eu acho que tudo isso está vindo à tona”.

