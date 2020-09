Bolsonaro é internado para retirada de cálculo na bexiga, diz boletim

Eduardo Simões, Reuters - O presidente Jair Bolsonaro já está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passará por uma cirurgia minimamente invasiva e previamente programada para a retirada de um cálculo na bexiga, informou boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira.

“Nas próximas horas, ele passará por um procedimento cirúrgico minimamente invasivo para a retirada de cálculo da bexiga denominado Cistolitotripsia endoscópica a laser sob anestesia”, disse o boletim, acrescentando que Bolsonaro deu entrada no hospital às 7h desta sexta.

Na véspera, o médico Leandro Echenique, um dos que assina o boletim médico, disse à Reuters que Bolsonaro deve ser operado às 10h30. A cirurgia será conduzida pelo urologista Leonardo Borges e será acompanhada também por Echenique.

A previsão é de que o presidente fique internado até, no máximo, domingo.

Bolsonaro, de 65 anos, foi operado quatro vezes após ser esfaqueado durante a campanha presidencial. A primeira, de emergência, em Juiz de Fora (MG), onde ocorreu o ataque contra ele. Depois foram intervenções realizadas em São Paulo, para desobstrução intestinal, retirada de uma colostomia e correção de uma hérnia.

O presidente convive com o cálculo na bexiga há algum tempo, o que tem causado um certo incômodo.

