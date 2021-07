Bolsonaro e ministros participam de cerimônia sem máscara no Rio

Cerimônia de formatura de aspirantes da Escola Naval, no Rio de Janeiro aconteceu nesta terça-feira (06). Com exceção de Marcos Pontes, todos estavam sem máscara, incluindo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga edit

247- Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão participaram nesta terça-feira (6) de uma cerimônia de formatura de aspirantes da Escola Naval, no Rio de Janeiro sem máscara.

O evento ainda contou com a participação de ministros do governo, que também não usaram o equipamento. Com excessão de Marcos Pontes, todos estavam sem máscara, incluindo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.