Bolsonaro e Moro se merecem, diz ex-ministro da Justiça

247 - O jurista e ex-ministro da Justiça José Carlos Dias afirmou que Jair Bolsonaro não tem a menor condição de permanecer no cargo, após o pronunciamento confuso em que ele rebateu as acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.

“É uma situação terrível. Foi um pronunciamento macabro, absolutamente desconjuntado, dizendo coisas que não têm nenhuma relação com Sérgio Moro. Falou da sogra, de cheque de 40 mil. Estava absolutamente desnorteado”, afirmou Dias em entrevista ao site Tutaméia. “O Brasil está na UTI, temos um número enorme de mortes, estamos sendo judiados com esse sofrimento. E temos esse problema do vírus que está no Planalto que se chama Jair Bolsonaro”.

Por outro lado, diz o jurista, Sérgio Moro não merece a mínima confiança. "Moro é uma pessoa que absolutamente não merece o nosso respeito. Não foi um juiz isento e imparcial; não exerceu sua profissão como juízes devem fazer”, afirmou.

“Ele aceitou ser ministro do Bolsonaro porque eles se valem em termos de caráter; eles se merecem”, declara. Dias ressalta que Moro fez acusações sérias a Bolsonaro, que caracterizam crime de responsabilidade, falsidade ideológica.

