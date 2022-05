Bolsonaro e Mourão explodem gastos no cartão corporativo

Despesas do presidente aumentaram mais de R$ 2 milhões em relação ao ano passado. Já as do vice mais que dobraram edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Em ano eleitoral, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão explodiram seus gastos no cartão corporativo. Entre janeiro e maio deste ano, Bolsonaro gastou R$ 8,8 milhões, R$ 2,1 milhões a mais que no mesmo período do ano passado.

O vice Hamilton Mourão, por sua vez, mais do que dobrou suas despesas aproveitando o cartão corporativo. De R$ 249 mil entre janeiro e maio de 2021, o valor saltou para R$ 531 mil este ano. Mourão será candidato ao Senado, pelo Republicanos, no Rio Grande do Sul, e passou a viajar com frequência para o estado.

