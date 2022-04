Bolsonaro é o candidato à reeleição mais mal avaliado, diz cientista político

Apoie o 247

247 - Comparando os índices de popularidade dos presidentes que disputaram reeleição desde o primeiro, Fernando Henrique Cardoso, Jair Bolsonaro é, de longe, o mais mal avaliado entre os que tentaram a reeleição.

É o que afirma o cientista político Alberto Carlos de Almeida em entrevista ao Congresso em Foco, tendo como base o mesmo período – março do ano da reeleição - e do mesmo instituto, o Datafolha, para que não houvesse entre os levantamentos nem diferença de período nem de metodologia.

Em entrevista à TV 247, o cientista político falou sobre as perspectivas das eleições e destacou que "são oito meses com as pesquisas mudando só na margem de erro".

