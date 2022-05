'Bolsonaro é, por si só, uma crise. Brasil vai demorar para se reencontrar', diz Kakay

Apoie o 247

247 - O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirma em artigo publicado no Poder 360 nesta sexta-feira (27) que Jair Bolsonaro (PL) "é uma crise" e que o Brasil demorará anos para se recuperar de seu governo.

"O caos instalado causou rupturas que abalam qualquer hipótese civilizatória", afirma Kakay. "Em um país presidencialista, a pessoa do presidente da República tem uma força simbólica muito forte. E o nosso presidente é naturalmente ridículo. Viramos chacota mundial. (...) Um presidente que vive a tensionar as instituições, que provoca de maneira vulgar e jocosa os poderes constituídos e que ameaça com frequência o Poder Judiciário é, por si só, uma crise".

Os ataques de Bolsonaro e seus seguidores às instituições, alerta o advogado, não devem ser menosprezados. "Temos que assumir que o governo Bolsonaro não é democrático".

