“Bolsonaro é problema de código penal”, diz Alexandre Padilha

Plinio Teodoro, Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Café nesta segunda-feira (1º), o ex-ministro da Saúde e deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) defendeu a formação de um comitê de crise, com representantes de prefeitos, governadores, judiciário e especialistas para alinhamento de medidas contra o caos instituído por Jair Bolsonaro no país diante do agravamento da pandemia do coronavírus.

“Eu defendo que a gente constitua uma Comissão Nacional de Crise, que juntos o Congresso Nacional, o judiciário, os governadores, as lideranças dos prefeitos, um comitê de especialistas. E tem que ter o judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, porque precisa ter um alinhamento nacional do judiciário e do MP”, afirmou.

Segundo Padilha, desde o começo da pandemia, Bolsonaro vem cometendo crimes de responsabilidade em série, mas costurou uma base no Congresso, que resultou na eleição de Arthur Lira (PP-AL) para presidência da Câmara, e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para o comando do Senado, que torna praticamente impossível um processo de impeachment.

Leia a íntegra na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.