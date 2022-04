Bolsonaro é reprovado por 54% dos eleitores, diz pesquisa

Pesquisa PoderData mostra que 38% concordam com o atual desempenho do governo edit

CartaCapital - Jair Bolsonaro (PL) é reprovado pela maioria dos brasileiros, de acordo com a nova rodada da pesquisa PoderData, divulgada neste sábado, 30. De acordo com o levantamento, 54% dos eleitores entrevistados desaprovam a gestão do ex-capitão no Planalto. Na outra ponta, entre aqueles que concordam com o atual desempenho do governo, estão 38%.

Na rodada deste sábado da pesquisa, a taxa de desaprovação variou 2 pontos percentuais para baixo e a de aprovação 2 pontos percentuais para cima. As oscilações ficam no limite da margem de erro do levantamento.

