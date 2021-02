‘Bolsonaro e seu desgoverno não estão sendo enfrentados pelas nossas lideranças’, afirma Franklin Martins

Ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Martins disse que “as lideranças podem se articular e mostrar luz no fim do túnel, mas precisam sentar para conversar”. “Tem que encarar o presente e apontar para o futuro”, afirmou. Assista na TV 247 edit

247 - Ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Franklin Martins, em participação no Pauta Brasil, retransmitido pela TV 247, afirmou que as “nossas lideranças” não estão enfrentando o “desgoverno” Jair Bolsonaro como deveriam.

Para ele, “vivemos um processo gravíssimo e ele se agudizou com a pandemia. Bolsonaro partiu para o negacionismo, um desgoverno que agride os direitos humanos, e estamos assistindo a esse processo. Nossas lideranças não estão enfrentando essa situação”.

De acordo com Martins, é necessário diálogo entre os partidos de oposição ao governo federal para articular estratégias em defesa do Brasil e para a eleição presidencial de 2022. “Temos que impedir que eles continuem a destroçar o povo. O que temos que enfrentar é o Bolsonaro, que coloca o país em riscos que não assistimos há tempos. As lideranças podem se articular e mostrar luz no fim do túnel, mas precisam sentar para conversar. Temos que enfrentar algo mais importante, que é apontar a necessidade de não deixar esse desgoverno continuar destruindo o país. Isso não é simples. Tem que encarar o presente e apontar para o futuro”, sugeriu Franklin.

O Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, recebe especialistas, lideranças políticas e gestores públicos para discutir os grandes temas da conjuntura política brasileira. Os debates são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 17h, e transmitidos ao vivo pela TV 247.

