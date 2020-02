"Bolsonaro é um governante com pouco apreço pelos governados”, diz Mello Franco

Para o jornalista Bernardo Mello Franco, o vídeo divulgado por Jair Bolsonaro, onde o jornalista Alexandre Garcia sugere trocar a população do Brasil pela do Japão, mostra o "menosprezo" que ele possui pelo povo brasileiro edit

247 - “Jair Bolsonaro é um governante com pouco apreço pelos governados”, afirma o jornalista Bernardo Mello Franco. Ele destaca que Bolsonaro “já fez diversos comentários ofensivos a índios e negros” e “ontem ele divulgou um vídeo que menospreza os brasileiros em geral”.

“A gravação é estrelada por um jornalista que deixou a televisão e virou porta-voz informal do governo. Numa palestra, ele sugere que o Brasil deveria “trocar de população” com o Japão”, destaca Mello Franco em referência ao jornalista Alexandre Garcia.

“O discurso reforça a ideia preconceituosa de que os brasileiros seriam preguiçosos e avessos ao trabalho. Mesmo assim, ganhou o aval do presidente”, ressalta.

“Atribuir os problemas à população é uma saída cômoda para quem está no poder. Se o pior do Brasil é o brasileiro, o governo não pode ser cobrado por seus fracassos. A culpa é sempre do povo, não dos dirigentes”, avalia.

“Sem conhecer Bolsonaro, Nelson Rodrigues atribuía os males nacionais a um sentimento de inferioridade em relação a outros países. Com a vitória na Copa de 1958, o cronista pensou que o “complexo de vira-latas” havia ficado para trás. Estava enganado”, finaliza.