Bolsonaro edita vídeo com declaração de médica para dizer que se solidarizou com vítimas da Covid-19

Durante evento no Planalto, nem Bolsonaro nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares, mas nas redes editou um trecho da cerimônia em que uma médica fez menção às vítimas para dizer que a imprensa mentiu edit

247 - Ao participar do evento intitulado "Vencendo a Covid-19", Jair Bolsonaro não fez qualquer menção aos quase 115 mil mortos pela doença no país e voltou a atacar os jornalistas chamando de "bundões". Mas nas redes ele construíu a sua narrativa sobre o mesmo fato.

Em uma postagem em suas redes sociais na noite desta segunda-feira (24), Bolsonaro criticou a TV Globo afirmando que a emissora "mentiu" ao afirmar, em um de seus telejornais, que o chefe do Executivo não prestou homenagem às vítimas da Covid-19 durante o evento que ocorreu no Palácio do Planalto e reuniu médicos que defendem o uso da hidroxicloroquina como “tratamento precoce” de pacientes com a doença. O medicamento não tem comprovação científica da eficácia contra o novo coronavírus.

Ele anexou um trecho do Jornal Hoje em que a jornalista Maju Coutinho disse que “nem Bolsonaro nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares”.

“A Globo, como sempre, mentindo a meu respeito”, escreveu ele que inseriu um vídeo com um trecho do evento em que uma das médicas pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid. O que somente reforçou o que aconteceu no evento: Bolsonar, bem como as autoridades do governo, não prestaram homenagem às vítimas durante o evento, como informou a âncora do noticiário.





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.