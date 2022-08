Bolsonaro encontra Edir Macedo em inauguração de templo da Igreja Universal

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) participou ontem da inauguração de um templo da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) em Taguatinga (DF), com a presença do bispo Edir Macedo. O Republicanos, partido fundado por bispos da Universal, formalizou apoio à reeleição do presidente no sábado, 30.

Reportagem do portal UOL relembra que em 2018, Macedo declarou voto em Bolsonaro. Desde o ano passado, a Igreja Universal tem intensificado o discurso contra a esquerda, apesar de algumas críticas de seus representantes ao governo Bolsonaro, como na condução diplomática da crise sobre o comando da igreja em Angola, tomado por pastores locais.

Macedo possui negócios importantes com o governo. Após pagar R$ 3,2 milhões pela novela bíblica "Os Dez Mandamentos", de 2015, a TV Brasil, rede pública do governo federal, comprou mais um folhetim da Record TV, rede pertencente a Edir Macedo, apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

