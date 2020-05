Bolsonaro entrega ao centrão órgão com orçamento bilionário e histórico de desvios

Jair Bolsonaro entregou para o centrão comandar o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o Dnocs, um dos órgãos do governo federal mais suscetíveis ao risco de fraude e corrupção edit

247 - O Tribunal de Contas da União avaliou em auditoria de 2018 que o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que Jair Bolsonaro negociou com o centrão em troca de apoio político, é muito suscetível a fraudes e corrupção.

Bolsonaro conhece o parecer porque foi encaminhado ao Palácio do Planalto e à equipe de transição após as eleições presidenciais.

Com um orçamento de aproximadamente R$ 1 bilhão para o ano de 2020, o órgão teve apontadas fragilidades “muito altas” em todos os quesitos apurados, informa o jornalista José Marques na Folha de S.Paulo.

O ex-diretor do Procon em Pernambuco Fernando Marcondes de Araújo Leão foi nomeado como diretor-geral do Dnocs. Ele foi indicado pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL), líder do centrão na Câmara.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.