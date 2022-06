Bolsonaro envia curta mensagem de condolências aos familiares de Dom Phillips e Bruno Pereira

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro enviou uma mensagem de condolências às famílias do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo, que foram assassinados brutalmente no Vale do Javari, no Amazonas.

Em um curto comentário feito em uma postagem da Funai (Fundação Nacional do Índio) no Twitter, nesta quinta-feira, 16, o chefe de governo disse: “Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos!”. Bolsonaro não faz mais nenhuma postagem adicional.

Desde o desaparecimento de Dom e Bruno, Bolsonaro fez comentários críticos aos dois. Primeiro, o chefe de governo afirmou que a dupla havia ido para uma “aventura que não é recomendável”. Depois, disse que “dezenas de milhares de pessoas desaparecem todo ano”. Por fim, declarou que Phillips era “malvisto” na região por “fazer muita matéria contra garimpeiro”.

Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 16, 2022

