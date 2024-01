Bolsonaro esbraveja com Valdemar após ação da PF contra Carlos e exige "reação dura"

Em resposta, presidente nacional do PL disse que reagirá 'de maneira muito enérgica' contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e a Polícia Federal edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) cobrou uma “reação dura” por parte do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em relação à operação deflagrada nesta segunda-feira (29) pela Polícia Federal (PF) que teve um dos filhos do ex-mandatário, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) como alvo.

Segundo o jornalista Tales Faria, do UOL, “Bolsonaro pegou o telefone e, aos palavrões, exigiu uma 'reação muito dura' do Valdemar Costa Neto, presidente nacional do seu partido. Ao ser cobrado, Valdemar respondeu que certamente reagirá 'de maneira muito enérgica' contra Alexandre de Moraes e a Polícia Federal. Ele não acredita que a reação do PL mudará o rumo dos acontecimentos. Mas acha que esta é a única atitude a ser tomada agora”. >>> Carlos Bolsonaro é alvo da PF em operação contra esquema de espionagem ilegal da Abin

Ainda segundo a reportagem, a relação entre Valdemar e Carlos Bolsonaro não é das melhores, apesar de existir um acordo político entre eles.

