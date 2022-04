Bolsonaro escala ministro da Justiça para conter insatisfação na Polícia Federal

Apoie o 247

247 - O governo Jair Bolsonaro montou uma operação de emergência para tentar debelar a crise aberta pela insatisfação dos policiais federais em função ao aumento salarial linear de 5% concedido aos servidores federais. A contrariedade da categoria se deve às promessas do atual ocupante do Palácio do Planalto de que apenas Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional, uma das bases de apoio da atual gestão, seriam contemplados com um reajuste maior.

Segundo o jornal O Globo, Bolsonaro escalou o ministro da Justiça, Anderson Torres, para participar das negociações. Nesta segunda-feira (18), Torres se reuniu com representantes de dez entidades ligadas aos policiais. No encontro, o ministro teria dito que o governo iria tentar reverter a situação, apresentando uma proposta com um reajuste diferenciado para as forças de segurança.

Ainda segundo a reportagem, os representantes da categoria teriam informado que estava “difícil segurar a base”, a Torres que estava difícil “segurar a base”. A expectativa dos policiais é que o reajuste salarial fique entre 16% e 20%. Os policiais federais marcaram para esta terça-feira (19) uma série de assembleias para definir as estratégias de pressão.

“Após a reunião no Ministério da Justiça, que contou também com a participação de parlamentares ligados à área de segurança, Torres seguiu para o Palácio do Planalto. Ele disse aos policiais que levaria ao presidente o descontentamento da categoria. De todo modo, o ministro advertiu que Bolsonaro não tem o perfil de ceder a pressões e que radicalizar poderia colocar todas as negociações a perder”, destaca o texto.

