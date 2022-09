Bolsonaro escancara uso eleitoreiro do 7 de setembro e faz campanha em primeira manifestação no feriado

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) adotou tom eleitoral em sua primeira participação na cerimônia do dia 7 de setembro. No pronunciamento, feito em entrevista à TV Brasil, ele utilizou a emissora pública para defender as ações do governo e usou o lema da campanha de 2018, "Brasil acima de tudo e Deus acima de todos''.

Ele também convocou seus apoiadores a participarem das manifestações convocadas por ele, além de afirmar que é preciso “lutar pela pátria e pela liberdade", em referência aos ataques que costuma fazer contra a esquerda no Brasil.

Na entrevista, Bolsonaro defendeu ações do governo que fazem parte de sua campanha pela reeleição, como o Auxílio Brasil, a redução dos preços dos combustíveis, a titulação de terras, Pix e o perdão de dívidas do Fies.

Bolsonaro também utilizou o bordão de que a esquerda representa uma ameaça ao Brasil ao afirmar que "o que está em jogo é a nossa liberdade, é o nosso futuro. A população sabe que ela é aquela que nos dá o norte para as nossas decisões". "Lute pela sua pátria e pela sua liberdade”, destacou mais à frente.

Ao convocar seus apoiadores a participarem dos atos chamados por ele para o feriado, o atual ocupante do Palácio do Planalto disse que sua chegada ao poder “fez ressurgir o patriotismo no país”.

