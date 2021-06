Bolsonaro escolhe André Mendonça para o STF e deixa Aras "no banco" para a hipótese de que o Senado o rejeite

247 – Jair Bolsonaro escolheu o advogado-geral da União André Mendonça, que já perseguiu jornalistas como Renato Aroeira e Ricardo Noblat com base na Lei de Segurança Nacional, para a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. "O presidente recebeu, na quinta-feira, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e lhe falou que pretende, de fato, nomear o advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga. Mais do que compromissado com o chefe da AGU, ele está disposto a cumprir promessa que fez à bancada evangélica e à própria mulher, Michelle, também evangélica e cabo eleitoral de primeira hora de Mendonça", informa Maria Christina Fernandes , no Valor.

"Bolsonaro se disse ciente das dificuldades que o advogado-geral da União enfrenta no Senado e, por isso, deixou o procurador-geral da República de sobreaviso. Se Mendonça for rejeitado no Senado, em virtude das animosidades que despertou ao propor ações de improbidade contra parlamentares em sua primeira passagem pelo cargo, aí, sim, ele nomearia Aras para a vaga de Marco Aurélio", diz ainda a jornalista.

