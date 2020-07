Bolsonaro escolhe Feder para Educação

247 - Jair Bolsonaro escolheu Renato Feder para comandar o ministério da Educação. A informação é do Radar e do portal R7, mas ainda não foi confirmada pelo Palácio do Planalto.

Feder era o secretário da área no governo do Paraná e é visto por aliados do governo como um nome apaziguador. Mas vale ressaltar que, em 2016, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por fraude de R$ 3,2 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Quem tomaria posse no MEC seria Carlos Alberto Decotelli, mas houve fraudes no próprio currículo.

Na última segunda-feira (29) foi revelado que ele não estudou por dois anos na Universidade de Wüppertal, na Alemanha, como divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

Já o reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, Franco Bartolacci, negou Decotelli tenha doutorado na instituição.

