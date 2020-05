Bolsonaro está arranjando pretextos para desobedecer à ordem do Supremo de entregar vídeo da reunião do Ministério

Jair Bolsonaro tem algo a esconder, por isso está buscando um pretexto para não entregar o vídeo da reunião do MInistério realizada em 22 de abril. Na ocasião, conforme denúncia do ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, o chefe do Executivo fez afirmações comprometedoras e reveladoras de interferência indevida na Polícia Federal edit