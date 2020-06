Bolsonaro está cada vez mais perto de enfrentar acusação de genocídio, diz jurista Silvio Almeida

247 - Silvio Almeida, professor de Direito da USP e do Mackenzie, e atualmente professor convidado na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, comentou a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou nesta sexta-feira (5) que o país salvou ao menos 1 milhão de vidas na pandemia do novo coronavírus e indicou que, caso tivesse seguido o caminho do governo brasileiro, liderado pelo seu aliado Jair Bolsonaro, o número de mortes poderia ser muito maior.

"Abandonado por quem fantasiosamente considerava ser seu maior aliado, o governo brasileiro vê cada vez mais próxima a possibilidade de, no futuro, enfrentar uma acusação de genocídio", aponta o professor.

A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) denunciou Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, na Holanda, pela prática de crime contra a humanidade na condução da resposta do governo brasileiro à pandemia de coronavírus.

