‘Bolsonaro está colocando as barbas de molho’, diz ministro do STF sobre prisão de Silveira

247 - O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), demonstrou estar positivamente impressionado com o fato de Jair Bolsonaro ter se mantido em silêncio em relação à prisão em flagrante do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ).

“A postura dele nesse primeiro momento foi correta. Ele é o presidente da República. Esse comportamento é uma posição nova. Está colocando as barbas de molho”, afirmou o ministro Celso de Mello ao UOL.

O magistrado disse acreditar que a Câmara dos Deputados vai confirmar a decisão unânime do STF e manter o parlamentar preso. “A Constituição está em pleno vigor. Pelo artigo 53, os deputados podem afastar a prisão. Mas não creio que seja algo aceitável pelos homens de boa vontade. Não tenho a menor dúvida quanto à melhor solução. Se não há nesse caso concreto base para a confirmação da prisão pela Câmara, em que caso haverá?”, questionou.

Mello avalia que a ação de Silveira foi feita a partir de uma “visão totalitária de uma corrente do populismo de direita”. “Há algo que aprendemos com os nossos pais: o exemplo vem de cima. Ele talvez tenha desejado fazer uma gracinha para o presidente da República”, disse.

