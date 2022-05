"Bolsonaro está comprando a burguesia com a entrega da Eletrobrás", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que Jair Bolsonaro "Bolsonaro está comprando a burguesia com a entrega da Eletrobrás". Na sua opinião, o Brasil é uma galinha dos ovos de ouro e os melhores ativos do estado brasileiro estão sendo entregues de bandeja ao mercado privado. "A burguesia vai trabalhar até o fim pela terceira via, mas uma parcela significativa passou para o Bolsonaro. Ele pode acabar unificando toda a burguesia. E o capital precisa se manter unido para continuar mandando no Brasil", pontua.

Sobre a situação internacional, ele disse que o mundo vive hoje a maior crise internacional depois da Segunda Guerra Mundial. "Estamos num cenário potencial de guerra mundial. O imperialismo viveu duas derrotas importantes: uma no Afeganistão, uma contra a Rússia", diz ele, que acrescenta que o mundo multipolar é o colapso dos Estados Unidos. "O imperialismo quer um Brasil agrário. A industrialização do Brasil seria uma ameaça", diz ele. O "O colapso do imperialismo representará a libertação dos povos", acrescenta.

