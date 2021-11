Bolsonaro está confiante na aprovação de André Mendonça ao STF, diz líder da bancada evangélica

Apoie o 247

247 - O líder da bancada evangélica, deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), almoçou com Jair Bolsonaro na tarde desta quarta-feira (16). No encontro, o chefe de governo disse que tem falado com senadores e que está confiante na aprovação da indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A sabatina de Mendonça na CCJ do Senado está marcada para esta quarta-feira (1).

"Ele me disse estar confiante na sabatina do Ministro André Mendonça nesta quarta-feira na Comissão de Cidadania e Justiça no Senado, reiterou que confia no Senado e tem falado com os Senadores", disse o deputado, em seu Instagram.

