Bolsonaro está 'muito irritado' com presidente da Petrobrás, mas não vai demiti-lo, diz colunista

Bolsonaro está incomodado com os seguidos aumentos nos preços dos combustíveis, que desgastam seu governo edit

Por Igor Gadelha, Metrópoles - O grau de irritação do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, aumentou nesta semana, após a estatal reajustar mais uma vez o valor dos combustíveis.

Segundo ministros que dão expediente no Palácio do Planalto, a irritação de Bolsonaro está muito grande, mas ainda não chegou ao ponto de querer demitir o militar do comando da empresa.

“Nada ainda na direção de demissão. Ele (Silva e Luna) está com muito desgaste, mas permanece”, resumiu à coluna um influente ministro com acesso direto ao gabinete presidencial.

Leia a íntegra no Metrópoles.

