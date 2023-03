Bolsonaro estica "fuga" e deve ir dos Estados Unidos para a Europa

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) não deverá voltar ao Brasil no final deste mês, como havia dito na semana passada, durante participação em um evento nos Estados Unidos, para onde viajou dois dias antes do término do mandato à frente do Executivo Federal. Segundo o jornal português Correio da Manhã, o ex-mandatário deverá participar de um encontro da extrema direita internacional organizado pelo “Chega”, em Lisboa, juntamente com Marine Le Pen (França) e Santiago Abascal, do Vox espanhol.

Bolsonaro também deverá participar de eventos da extrema direita estadunidense em Orlando e Jacksonville entre os dias 28 de março e 15 de abril.

Ainda de acordo com a reportagem, o líder do Chega, André Ventura, foi contatado por assessores de Bolsonaro há cerca de uma semana, no âmbito de um périplo que também envolve viagens a Roma e Madrid.

Na semana passada, durante um evento com empresários brasileiros em Orlando, na Flórida, Bolsonaro havia dito que pretendia retornar ao Brasil no dia 29 de março Ele disse que voltaria em 29 de março, mas que iria “estudar a situação no Brasil” antes de confirmar o retorno.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.