'Bolsonaro estimula o terrorismo desde a sua posse', diz Paulo Moreira Leite

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite avaliou, durante participação no Bom Dia 247 desta segunda-feira (26), que a prisão do empresário bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54, que tentou explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília, comprova que Jair Bolsonaro (PL) estimulou o terrorismo no Brasil desde que tomou posse da Presidência da República, em 2022.

“A gente vive desde a posse do Bolsonaro um ambiente de estímulo ao terrorismo. Bolsonaro foi eleito presidente, naquelas condições que a gente sabe, ele faz uma crônica anunciada em torno do que chama de armamento da população e que na verdade é a construção de núcleos terroristas de extrema direita. É uma crônica anunciada”, afirmou o jornalista.

Ainda segundo ele, “naquela reunião de abril, aquela que passou nos vídeos, ele fala justamente que povo desarmado é povo escravizado. Ou seja, ele proclama a necessidade de o povo se armar, ele muda a legislação para os civis adquirirem armamento pesado, dificulta o controle das vendas - para as pessoas não terem medo de serem responsabilizadas -, muda a estrutura dos CACs para que as pessoas façam treinamento. Enfim, é um enredo que estava posto”.

