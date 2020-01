Bolsonaro estreia 2020 com novo ataque à imprensa

Para "começar bem o ano", Jair Bolsonaro declarou na manhã desta quarta-feira que não falaria com a imprensa. Frequentemente Jair Bolsonaro ataca profissionais do jornalismo e abandona entrevistas. Desta vez, não foi diferente edit

247 - Jair Bolsonaro declarou na manhã desta quarta-feira (01) que, para "começar bem o ano", não falaria com a imprensa. Ele se negou a responder questionamentos de jornalistas quando saiu do Palácio da Alvorada para cumprimentar apoiadores.

Quando foi chamado pela imprensa, Bolsonaro disse: "eu quero começar bem o ano".

Bolsonaro passou a virada do ano no Palácio, juntamente com sua esposa, Michelle Bolsonaro, e a filha do casal, Laura, de 9 anos.