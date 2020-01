Bolsonaro esvazia totalmente a Casa Civil e quer tirar mais poderes de Onyx Lorenzoni

Em conversas com interlocutores na noite desta quinta-feira, Jair Bolsonaro deixou claro que pretende diminuir ainda mais os poderes de Onyx Lorenzoni (DEM), reduzindo sua influência em outras áreas do governo onde exercem cargos de mando pessoas indicadas por ele edit

247 - Depois de ter demitido duas vezes o secretário-executivo da Casa Civil, Vicente Santini, passando por cima do ministro-chefe Onyx Lorenzoni, que estava de férias nos Estados Unidos, e de retirar de sua alçada o programa de privatizações, Bolsonaro cogita agora demitir da presidência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o ex-deputado Ronaldo Nogueira, informa a Crusoé.

Filiado ao PTB, Nogueira foi indicado por Onyx Lorenzoni com apoio de um grupo de evangélicos.

O ministro-chefe da Casa Civil, de regresso das férias, terá encontro nesta sexta-feira (31) com o titular do Palácio do Planalto.

Aliados de Lorenzoni consideram que ele deveria demitir-se do cargo.