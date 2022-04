Bolsonaro evitar parabenizar Macron por reeleição na França

Apoie o 247

247 - O Brasil foi um dos últimos países do G20 a parabenizar o presidente francês Emmanuel Macron por sua reeleição na França neste domingo, 24. Ele venceu a candidata de extrema direita Marine Le Pen.

No entanto, Jair Bolsonaro (PL), que ao longo de seu mandato acumulou conflitos com o presidente francês, evitou saudar o chefe de Estado. Apenas o Itamaraty, em nota protocolar sem o nome de Bolsonaro, cumprimentou Macron.

"O governo brasileiro cumprimenta o senhor Emmanuel Macron por sua reeleição à Presidência da República Francesa", destaca a nota."O Brasil reafirma a disposição de trabalhar pelo aprofundamento dos laços históricos que unem os dois países e trazem benefícios mútuos a brasileiros e franceses, e manifesta expectativa de seguir implementando a ampla agenda bilateral", completa.

Nesse sentido, Bolsonaro não acompanhou presidentes de diversos países que usaram suas redes sociais para cumprimentar a reeleição do presidente francês.

Ao longo de seu governo, Macron antagonizou com Bolsonaro, criticou o desmatamento no Brasil e recebeu o cacique Raoni e o ex-presidente Lula (PT). Bolsonaro chegou mesmo a atacar a esposa do presidente francês. Macron, por sua vez, afirmou em 2021 que a relação entre França e Brasil "já teve dias melhores" — isto é, antes do atual governo.

