Bolsonaro exonera coordenadora da área que monitora devastação da Amazônia

Lubia Vinhas é demitida dias após o Inpe mostrar aumento recorde do desmatamento na Amazônia para o mês de junho

GGN - O governo Jair Bolsonaro exonerou nesta segunda (13) a coordenadora-geral de Observação da Terra do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Lubia Vinhas, que na semana passada lançou na imprensa dados mostrando o aumento recorde do desmatamento na Amazônia para o mês de junho. A exoneração, assinada pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi publicada no Diário Oficial da União.

A Observação da Terra é um setor no Inpe que monitora a devastação da Amazônia por meio do sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter). Os dados ajudar as equipes de fiscalização a identificar áreas onde pode haver crimes ambientais. A taxa oficial de desmatamento, contudo, é divulgada uma vez ao ano, por outro setor.

