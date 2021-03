Bolsonaro exonera Fábio Wajngarten da Secretaria de Comunicação da Presidência

247 - Jair Bolsonaro exonerou Fábio Wajngarten do cargo de Secretário Especial de Comunicação Social (Secom) do Ministério das Comunicações. A exoneração foi publicada na edição da madrugada desta quinta-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU).

Bolsonaro nomeou Flávio Augusto Viana Rocha para exercer o cargo interinamente. O almirante de esquadra atualmente chefia a Secretaria de Assuntos Estratégicos, informa o G1.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.