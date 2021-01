Bolsonaro exonera Onyx e Tereza Cristina para votarem na eleição da Câmara

Ministros são deputados federais pelo DEM; medida faz parte de estratégia para garantir vitória do candidato do Planalto, Arthur Lira (PP-AL) edit

Revista Fórum - Em mais uma medida para tentar influir na eleição para a presidência da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) exonerou os ministros Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Tereza Cristina (Agricultura) nesta sexta-feira (29). Os dois são deputados federais, eleitos pelo DEM.

Oficialmente, o DEM apoia Baleia Rossi (MDB-SP), candidato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

No entanto, parte do partido deve votar em Arthur Lira (PP-AL), candidato apoiado pelo Planalto na disputa. As exonerações seguem nesse sentido: de que os dois ministros exonerados também votem em Lira.

As duas exonerações foram publicadas no Diário Oficial. A votação, que acontece nesta segunda-feira (1º), será secreta.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais