“Bolsonaro expõe brasileiros ao risco de morrer", diz o médico infectologista Ronaldo Hallal. “Portanto, merece impeachment”

“Este governo propõe mais a circulação de armas do que a circulação de saúde, é algo muito grave, passível de impeachment”, disse o médico infectologista Ronaldo Hallal em participação no programa Bom Dia 247. edit

247 - O médico infectologista Ronaldo Hallal, membro da Sociedade Riograndense de Infectologia, participou do programa Bom Dia 247 deste sábado (6) e apontou que as medidas negacionistas de Jair Bolsonaro duramente a pandemia, atuando contra o isolamento social e na defesa de medicamentos que não possuem eficácia alguma no combate à pandemia, dão margem para a abertura de um processo de impeachment.

“Este governo propõe mais a circulação de armas do que a circulação de saúde, é algo muito grave, passível de impeachment”, disse o médico.

Ele ressaltou que Bolsonaro “vira as costas o tempo todo para comunidade científica e expõe a população ao risco maior de contaminação”.

