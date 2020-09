Bolsonaro fala em Assembleia Geral da ONU na manhã desta terça-feira

247 - Jair Bolsonaro discursa nesta terça-feira (22) na 75ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). É a primeira vez que o encontro será virtual. O debate geral se inicia às 10h (horário de Brasília).

Assim como no ano passado, Bolsonaro deve rebater críticas à política ambiental do seu governo, que vê o agronegócio ser ameaçado de boicote.

Tradicionalmente o representante brasileiro é quem faz o discurso inaugural do debate-geral da ONU.

Depois do pronunciamento de Bolsonaro, serão transmitidos os discursos dos presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Tayyip Ergodan (Turquia), Xi Jinping (China) e Sebastián Piñera (Chile).

