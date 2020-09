Bolsonaro fala em 'índio evoluído'; Sônia Guajajara aponta "racismo"

Jair Bolsonaro afirmou que há no país um tipo de "índio evoluído" que poderia ter "mais liberdade sobre a sua terra". De acordo com a indígena Sônia Guajajara, liderança da APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), "querem legalizar o ilegal e se baseiam em dados falsos que tem uma única fonte: o racismo" edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou que há no país um tipo de "índio evoluído" que poderia ter "mais liberdade sobre a sua terra". De acordo com Sônia Guajajara, liderança da APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), as declarações são "outro crime cometido pelo presidente e seus ministros". "Querem legalizar o ilegal e se baseiam em dados falsos que tem uma única fonte: o racismo", disse ela em entrevista à coluna de Rubens Valente.

"Eu gostaria que em alguns locais, né, como o índio já tá evoluído, ele pudesse realmente ter mais liberdade sobre a sua terra", disse Bolsonaro em live na última quinta-feira (24). "Como você [Ricardo Salles] disse agora pouco, por que um fazendeiro aqui pode usar sua terra da maneira racional e pro lado de cá não se pode fazer absolutamente nada?", acrescentou.

Para Sônia Guajajara, "dizer que o indígena está evoluindo pressupõe que nós, indígenas, somos inferiores". "É a mesma visão racista dos colonizadores genocidas. Ele não aceita o fato de nós, indígenas, termos direitos garantidos pela Constituição. Demarcar nossos territórios é um direito constitucional. Não é questão de 'querer ou não querer', é um dever do presidente demarcar as terras indígenas", complementou.