Bolsonaro falta com a palavra e faz "campanha insidiosa" contra sistema eleitoral, diz Barroso

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, também disse que "a marca Brasil" vive uma "desvalorização global" e que o país virou alvo de chacota e desprestígio internacional edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Eduardo Simões, Reuters - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, disse nesta quinta-feira que o presidente Jair Bolsonaro descumpre a palavra dada ao manter o que chamou de "campanha insidiosa" contra o sistema eletrônico de votação após a derrota da proposta do voto impresso no Congresso.

Em pronunciamento antes do início da sessão da corte nesta quinta, Barroso rebateu os ataques feitos por Bolsonaro nas manifestações do 7 de Setembro e disse que o presidente "com o vocabulário e a sintaxe que consegue manejar" fez imputações infundadas à Justiça Eleitoral.

Barroso afirmou ainda que a democracia vive um momento delicado em várias partes do mundo e que o Brasil não quer entrar no clube de países que vivem uma erosão democrática, citando como exemplos Turquia, Hungria, Venezuela, Polônia, Nicarágua e El Salvador.

PUBLICIDADE

Disse ainda que "a marca Brasil" vive uma "desvalorização global" e que o país é atualmente alvo de chacota e desprestígio no exterior. Ao lembrar que foi o Congresso, e não o TSE, que rejeitou a proposta do voto impresso, Barroso chamou de covardia atacar a Justiça Eleitoral por falta de coragem de Bolsonaro para atacar o Parlamento.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE