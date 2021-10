Bolsonaro fará motociata no Paraná

Apoie o 247

Metrópoles - Jair Bolsonaro fará uma motociata no Paraná no próximo dia 6. O evento, que seria em 25 de setembro, foi cancelado devido à quarentena da comitiva presidencial que foi a Nova York naquele mês, após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter testado positivo para a Covid.

A motociata, que terá aglomerações e pessoas sem máscaras, sairá do município de Piraí do Sul e seguirá até Ponta Grossa. As cidades ficam a cerca de 2h30 de Curitiba.

O organizador do protesto bolsonarista, o empresário Marcelo Collere, é assessor de Sleutjes e também é suspeito de integrar o suposto esquema de rachadinha no gabinete da parlamentar do PSL.

