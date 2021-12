Bolsonaro fará pronunciamento de Natal em rede nacional nesta sexta

Fala do presidente será transmitida às 20h30. Declaração, que já foi gravada, terá 1 minuto e 34 segundos de duração edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite desta sexta-feira (24/12), véspera de Natal.

De acordo com comunicado da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a fala do chefe do Executivo federal será transmitida às 20h30.

O pronunciamento, que já foi gravado, terá 1 minuto e 34 segundos de duração.

Neste ano, Bolsonaro realizou dois pronunciamentos em rede nacional. Em 2020, foram sete falas à nação.

