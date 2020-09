Bolsonaro fará pronunciamento em rede nacional nesta segunda-feira

"Às 20:00 haverá um pronunciamento do presidente em cadeia nacional", disse Jair Bolsonaro sobre a sua agenda nesta segunda-feira (7), Dia da Independência do Brasil edit

247 - Jair Bolsonaro fará, na noite desta segunda-feira (7), um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV.

"Em comemoração ao dia da independência, hastearemos o Pavilhão Nacional no Palácio da Alvorada às 10:00", disse Bolsonaro no Twitter. "Às 20:00 haverá um pronunciamento do presidente em cadeia nacional", acrescentou.

- Em comemoração ao dia da independência, hastearemos o Pavilhão Nacional no Palácio da Alvorada às 10:00.



- As 20:00 haverá um pronunciamento do Presidente em rede nacional. pic.twitter.com/wUpew8FkjN September 6, 2020

