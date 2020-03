Bolsonaro fará pronunciamento para desconvocar manifestações golpistas por conta do coronavírus

Cinco dias depois de convocar apoiadores a ir às ruas nos protestos golpistas do domingo, 15, Jair Bolsonaro deve pedir à população que não participe nas manifestações. O motivo seria a pandemia de coronavírus edit

247 - Jair Bolsonaro fará às 19h desta quinta-feira, 12, um pronunciamento em cadeia nacional de televisão e rádio.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, ele deve pedir à população que não participe dos protestos marcados para o domingo (15) em apoio ao governo federal. O motivo seria a pandemia de coronavírus.

Mais cedo, Bolsonaro se submeteu ao teste de coronavírus, depois que o secretário de Comunicação do governo, Fábio Wajngarten, foi confirmado com a doença. Bolsonaro pediu ao longo dia a deputados bolsonaristas que não o visitem no Palácio da Alvorada.

O pronunciamento de Jair Bolsonaro ocorre cinco dias depois dele convocar seus apoiadores a comparecer aos protestos do próximo domingo, 15, que pedem o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

"Dia 15 agora, tem um movimento de rua espontâneo. Se um político tem medo de movimento de rua, não serve para ser político. Então participem", disse Bolsonaro (leia mais no Brasil 247).