Bolsonaro fatia Infraero e cria estatal para controlar espaço aéreo

Bolsonaro assina decreto que cria NAV Brasil, que ficará responsável pelo controle do espaço aéreo do país, atribuição que até agora estava com a Infraero

247 - Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira (24), decreto de criação da NAV Brasil, uma empresa estatal que será encarregada de controlar o espaço aéreo do país, atribuição que até agora estava com a Infraero. Em novembro, o Executivo sancionou lei que permitia a criação da empresa criada agora efetivamente com a assinatura do decreto.

A NAV é resultado do fatiamento da Infraero, que administra aeroportos públicos, e ficará com as receitas das tarifas de navegação aérea. A empresa será vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, e herdará cerca de 2 mil empregados da Infraero que já atuam na área de controle de tráfego aéreo, informa O Globo.

Além do fatiamento da Infraero, o governo está tratando de repassar para a iniciativa privada todos os aeroportos administrados pela empresa, deixando-a apenas com terminais regionais.

A nova estatal incorpora todos os ativos e passivos relacionados à navegação aérea hoje concentrados na Infraero. Inicialmente, serão transferidos para a NAV Brasil os empregados da Infraero ligados à navegação aérea, que incluem serviços como telecomunicações, estações de rádio, torres de controle e medição meteorológica.

