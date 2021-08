Bolsonaro faz discurso de tom conciliatório durante exercícios da Marinha: "Forças Armadas dão suporte aos três Poderes"

247 - Em meio ao aumento das tensões com o Judiciário, Jair Bolsonaro adotou um discurso conciliatório ao falar, nesta segunda-feira (16), com militares que participam da Operação Formosa, uma missão de treinamento da Marinha. Segundo ele, as Forças Armadas “garantem, e dão suporte aos três poderes” não serão "motivadoras de qualquer ruptura ou medidas que tragam intranquilidade ao povo brasileiro”. O discurso editado foi publicado por Bolsonaro nas redes sociais na manhã desta terça-feira (17).

“As Forças Armadas são de todos nós. Elas garantem, dão suporte aos 3 poderes. Qualquer movimento nosso visa única e exclusivamente a defesa da pátria. O que me traz paz e por vezes uma horas de sono tranquilo é saber que em qq lugar do brasil tem um militar atento ao que está acontecendo e pronto para trabalhar pela nossa democracia, nossa liberdade e pela garantia dos poderes”, diz Bolsonaro em um trecho do pronunciamento.

“O Brasil precisa de paz, tranquilidade , precisa de harmonia, precisa de todos sem exceção Respeite a Constituição”, disse mais à frente. “Jamais nós seremos os motivadores de qualquer ruptura ou medidas que tragam intranquilidade ao povo brasileiro”, completou em seguida.

Confira a postagem de Jair Bolsonaro sobre o assunto.

- A partir dos 45" meu pronunciamento no Campo de Instrução de Formosa/GO. pic.twitter.com/Ej0sIQPm7b August 17, 2021

