Bolsonaro faz homenagem a Médici durante lançamento do Plano Safra

Durante lançamento do Plano Safra, no Palácio do Planalto, Bolsonaro homenageou o general Médici, presidente durante o período mais violento da ditadura militar brasileira, de 1969 a 1974

247 - Jair Bolsonaro voltou a fazer homenagem a ditadores militares nesta quarta-feira (17), em discurso no Palácio do Planalto, durante lançamento do Planbo Safra 2020-2021.

Bolsonaro citou o general Emílio Garrastazu Médici, presidente durante o período mais violento da ditadura militar brasileira, afirmando que foi durante o governo do militar que foi criada a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e ressaltou que filhos de agricultores foram enviados ao exterior para estudar novas tecnologias para o campo. A informação é da Folha.

"Quero render uma homenagem aqui que, no passado, propiciou isso a todos nós, que foi o presidente Emílio Garrastazu Médici. Ele teve a ideia de criar a Embrapa e mandar jovens filhos de agricultores para fora do Brasil para buscar o que tinha de melhor no mundo", disse.

