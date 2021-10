Bolsonaro faz passagem frustrante por Manaus

Apoie o 247

Por Mário Adolfo Filho, para o 247 - A passagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por Manaus entre terça-feira (28) e quarta-feira (29) mostrou-se frustrante para os amazonenses mais uma vez. Isso porque nas mais de 24h em que esteve no estado, ele não inaugurou sequer uma obra de seu governo, não anunciou projetos, repasses de verbas e tampouco assinalou qualquer novidade ou fez promessas. Na avaliação de políticos, Bolsonaro fez “apenas campanha eleitoral”.

O presidente chegou a Manaus ainda na noite de terça-feira. O primeiro compromisso foi marcar presença VIP em uma formatura de novos policiais, onde compareceu sem máscara e causou aglomeração. Na sequência foi à casa do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, em área nobre de Manaus. Curiosamente, ambos estão indiciados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que apura as irregularidades do governo durante a pandemia.

No dia seguinte, cumpriu agenda na formação de pastores de uma igreja evangélica durante a manhã; concedeu entrevista a um emissora de televisão e rádio aliadas do governo à tarde; e, à noite, foi a mais um evento evangélico, a convite do deputado federal Silas Câmara (Republicanos).

Críticas

A vazia viagem de Bolsonaro ao Amazonas foi amplamente criticada. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL), disse que o presidente só pensa em fazer campanha. “Ele está completamente focado nas eleições e não em governar o Brasil. Ele foi pro Amazonas fazer campanha. Se aguardava anúncios de investimentos para Zona Franca, recuperação da BR-319, mas ele não tem nada a oferecer pra nossa gente”, criticou.

O ex-prefeito e agora deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) fez coro ao discurso. “É lamentável. Cria-se uma expectativa e quando chega na hora não é correspondida. A todo momento ele diz que vai repassar recursos, mas isso não acontece. Eu também gostaria que, quando ele viesse ao Amazonas, não trouxesse o negacionismo, como negar a pandemia e propagar remédios”, afirmou.

A expectativa dita por Serafim era também do prefeito David Almeida (Avante), aliado do presidente. Na terça-feira, após um jantar com o presidente, o prefeito fez uma publicação nas redes sociais na qual externou sua expectativa por anúncios de ações do Governo Federal na cidade, o que não se confirmou.

Nas últimas duas viagens do presidente ao Amazonas, antes desta, ele inaugurou, em agosto, apartamentos que eram projetos da presidente Dilma Rousseff (PT) e iniciaram obras durante a gestão de Michel Temer, e inaugurou, em maio, uma ponte de madeira no município de São Gabriel da Cachoeira. A obra ficou conhecida como a menor já feita por um presidente em toda a história.

