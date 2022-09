Bolsonaro faz piada machista em live: 'notícia boa para mulher é beijinho e presente'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira, 1º, em sua transmissão ao vivo nas redes sociais, fez piada machista e disse que notícia boa para mulher é "beijinho, rosa, presente, férias". "Isso que vocês gostam, né? Eu também gosto", disse a interlocutoras.

A piada foi feita antes de informar que a taxa de feminicídio caiu, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em junho. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a queda foi de 1,7% entre 2020 e 2021.

Mais cedo, em entrevista à RedeTV!, Bolsonaro afirmou que trata mulheres "com carinho e consideração".

"É uma narrativa [sobre rejeição das mulheres], como se eu não gostasse de mulheres. Eu trato as mulheres com carinho e consideração. Por parte do governo, são mais de 60 projetos sancionados por nós, decretos, tudo visando a mulheres."

